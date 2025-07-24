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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor

        ESKİŞEHİR'inSeyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:37
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        Eskişehir'de çıkan orman yangını, 3'üncü günde Afyonkarahisar'da sürüyor
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        ESKİŞEHİR'inSeyitgazi ilçesinde çıkıp, rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale 3’üncü gününde sürüyor. İki kent sınırındaki Sarıcaova köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Seyitgazi'de önceki gün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha kadar ekipler mücadele verdi. Alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı. Dün rüzgarın etkisiyle yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki ormana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken; iş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele verdi.

        KÖY TAHLİYE EDİLDİ

        Alevlerin tehdidi altındaki Sarıcaova köyü, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması ve söndürme çalışmasının kolaylaşması için iş makineleriyle ağaçları kesip, orman içerisinde yol açtı. Gökyüzünü saran duman güneşin görünmesini engelledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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