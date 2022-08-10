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Babasını örnek alan 5 yaşındaki Alparslan, şampiyon olmak için gaza basıyor

AA

Babasını örnek alan 5 yaşındaki Alparslan, şampiyon olmak için gaza basıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor.

Belçika Brüksel'de yaşayan Emirdağlı gurbetçi Uğur ile Selbinaz çiftinin ikiz çocuklarından 5 yaşındaki Alparslan, 2,5 yaşında babasının aldığı elektrikli motosikleti kullanmaya başladı. Babasının profesyonel süpermoto yarışçısı olması nedeniyle motosiklete ilgisi artan Alparslan, bu yıl ilk kez Türkiye Motokros Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonanın Afyonkarahisar, Edirne ve İstanbul'daki etaplarında 50 cc kategorisinde yarışan Alparslan, kalan 3 yarışa, tatile geldikleri Emirdağ ilçesindeki köylerinde babasıyla antrenman yaparak hazırlanıyor.


- "Alparslan'ın sevdasının arkasında durmaya çalışıyoruz"

Uğur Davran, AA muhabirine, 2014'ten beri profesyonel süpermoto yarışçısı olduğunu İspanya, İtalya ve Portekiz'de yarışlara katıldığını söyledi.

Kendisini gören oğlu Alparslan'ın da motosiklete ilgi duymaya başladığını aktaran Davran, şöyle konuştu:

"En sonunda, 'Baba bana da motosiklet al' dedi. Önce elektrikli motosiklet aldık. O gün bugündür Alparslan'ı motosikletten indiremedik. O motosiklet sürmekten vazgeçmediği için ailece yanında durmaya devam ediyoruz. Şu anda da Alparslan, lisanslı bir sporcu olarak Türkiye'de motokros sevdasını sürdürüyor. Alparslan, Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 50 cc kategorisinde Afyonkarahisar, Edirne ve İstanbul Çatalca'daki yarışlara katıldı, güzel dereceler elde etti. Yaşı küçük olmasına rağmen Alparslan'ın yarışlara adaptasyonu çok iyi gidiyor. Alparslan'ın sevdasının arkasında durmaya çalışıyoruz. Kendisine söylenenleri iyi dinliyor ve aynen uyguluyor. Gün geçtikçe daha da profesyonelleşiyor. Hedeflerimiz için erken ama Alparslan'dan çok umutluyuz. Ailece Alparslan'ın yanındayız."

Motokros alanında yurt dışında imkanların kısıtlı olduğuna değinen Davran, "Türkiye'deki şartlar gerçekten çok iyi. Eliminden geldiği kadar antrenman ve yarışlar için Türkiye'ye geliyoruz. Burada imkanlar çok olduğu için yarışçılarda çok iyi." dedi.


- "Kasksız motosiklet kullanmıyorum"

Küçük motokrosçu Alparslan Davran da motosiklet kullanmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Belçika ve Türkiye'de iki yıldır motosiklet sürüyorum. Kasksız motosiklet kullanmıyorum. Yarışlara başka çocuklar da katılınca çok heyecanlı oluyor. Hedefim, Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyon olmak."ifadesini kullandı.


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