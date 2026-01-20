Afyonkarahisar'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Afyonkarahisar'da altı katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi'nde bulunan apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu, 2'si ise ambulansla kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
