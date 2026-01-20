Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Afyonkarahisar'da altı katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:38
        Afyonkarahisar'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Afyonkarahisar'da altı katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi'nde bulunan apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu, 2'si ise ambulansla kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



