Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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