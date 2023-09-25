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        GÜNCELLEME - Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:18
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi hayatını kaybetti
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.

        Samet Kozan idaresindeki 03 BE 594 plakalı resmi AFAD aracı, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresinde Ziya Demirbaş'ın kullandığı 06 PFV 07 plakalı kamyonla çarpıştı.

        AFAD aracındaki Mustafa Eser (42), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Demirbaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Hayatını kaybeden Mustafa Eser'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından görev yaptığı Afyonkarahisar'a götürüldü. Eser için AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, Türkiye'de afetlerin eksik olmadığını söyledi.

        Bizzat kendisinin AFAD Başkanı olarak çok riskli olaylara müdahale ettiğini aktaran Memiş, "Çok üzgünüz. Ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

        Memiş, kaza haberini alır almaz alarma geçtiklerini ancak Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İsmi telaffuz edilir edilmez 7 bin kişilik AFAD ailesinde çok büyük bir hüzün olduğunu gördük. Mustafa kendisini o kadar sevdirmiş ki, herkes beni aradı ve üzüntüsünü dile getirdi. Kendisi bir çok hayatı kurtarıp, olaya müdahale etti, buradaki arkadaşları gibi. Yani hayat kurtaran AFAD'ın arama kurtarma ekipleri kendini ispat etmiş ve dünya çapında olaylara müdahale etmiştir. Bu olaylara müdahale ederken hayatlarını hiçe sayan kardeşlerimizdir, Allah hepsinden razı olsun."

        İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın yaptığı duanın ardından Eser'in cenazesi, defnedileceği memleketi İzmir'e gönderildi.

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