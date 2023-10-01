Afyonkarahisar'da belediye temizlik işçisi konser sahnesinde hünerlerini sergiledi
Afyonkarahisar'da sanatçı Turgay Başyayla konserinde sahneye elinde süpürgesiyle çıkan belediye temizlik işçisi Uğur Turhan'la birlikte oynadı.
Afyonkarahisar'da sanatçı Turgay Başyayla konserinde sahneye elinde süpürgesiyle çıkan belediye temizlik işçisi Uğur Turhan'la birlikte oynadı.
Başyayla, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" kapsamında konser verdi.
Konser sırasında Başyayla'nın şarkısı sırasında Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olan Uğur Turhan da, elinde süpürgesiyle sahneye çıktı.
Başyayla ile temizlik işçisi Turhan, bir süre karşılık oynadı.
Şarkının sona ermesiyle sahneden inen Turhan'a sanatçı Başyayla, teşekkür etti.
Afyonkarahisar Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Mesai arkadaşımız işine 2 dakika ara veriyor ve dünya güzelleşiyor." diye paylaşım yapıldı.