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        Afyonkarahisar'da belediye temizlik işçisi konser sahnesinde hünerlerini sergiledi

        Afyonkarahisar'da sanatçı Turgay Başyayla konserinde sahneye elinde süpürgesiyle çıkan belediye temizlik işçisi Uğur Turhan'la birlikte oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:19
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        Afyonkarahisar'da belediye temizlik işçisi konser sahnesinde hünerlerini sergiledi
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        Afyonkarahisar'da sanatçı Turgay Başyayla konserinde sahneye elinde süpürgesiyle çıkan belediye temizlik işçisi Uğur Turhan'la birlikte oynadı.

        Başyayla, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali" kapsamında konser verdi.

        Konser sırasında Başyayla'nın şarkısı sırasında Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olan Uğur Turhan da, elinde süpürgesiyle sahneye çıktı.

        Başyayla ile temizlik işçisi Turhan, bir süre karşılık oynadı.

        Şarkının sona ermesiyle sahneden inen Turhan'a sanatçı Başyayla, teşekkür etti.

        Afyonkarahisar Belediyesinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Mesai arkadaşımız işine 2 dakika ara veriyor ve dünya güzelleşiyor." diye paylaşım yapıldı.

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