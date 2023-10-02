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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:56
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.U. yönetimindeki 32 YB 512 plakalı cip, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Cumalı köyü kavşağında, A.M.G. idaresindeki 06 CTJ 155 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.U ile M.U, E.U, H.U. ve N.C.U. Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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