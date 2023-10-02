Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Bolvadin'de okul servis araçları denetlendi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolvadin'de okul servis araçları denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

        Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler tarafından yapılan denetimde, taşımalı eğitim kapsamında ilçede bulunan okullara öğrenci taşıyan 14 okul servis aracı tek tek yönetmeliğe uygunluğu kontrol edildi.

        Görevliler ayrıca araç şoförlerine de gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Apemeia Antik Kenti'nde büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulun...
        Apemeia Antik Kenti'nde büyük bir kedi türüne ait çene kemiği parçası bulun...
        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali"...
        Afyonkarahisar'da "5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali"...
        Afyonkarahisar'da belediye temizlik işçisi konser sahnesinde hünerlerini se...
        Afyonkarahisar'da belediye temizlik işçisi konser sahnesinde hünerlerini se...
        BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, Afyonkarahisar'da zi...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, Afyonkarahisar'da zi...