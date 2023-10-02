Bolvadin'de okul servis araçları denetlendi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Giriş: 02.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:28
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde okul servis araçları denetlendi.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler tarafından yapılan denetimde, taşımalı eğitim kapsamında ilçede bulunan okullara öğrenci taşıyan 14 okul servis aracı tek tek yönetmeliğe uygunluğu kontrol edildi.
Görevliler ayrıca araç şoförlerine de gerekli bilgilendirmelerde bulundu.