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        Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu"nda 4 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu" kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:33
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        Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu"nda 4 zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu" kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonluda Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ile İstihbarat Şubeleri, çalışma başlattı.

        Ekipler, operasyon kapsamında kentteki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, senet ve telsiz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.B. ile 3 zanlının işlemleri emniyette sürüyor.

        Öte yandan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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