Afyonkarahisar'da aranan 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Dinar ilçesi Göçerli köyünde jandarmanın saha çalışması sonucunda hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 2, kasten yaralamadan 4 farklı suç kaydı ile 19 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, Göçerli köyü ile Yıprak köyü arasında arazide yakalandı.

Çay ilçesinin, Yeşilyurt köyünde ise yine 2 ayrı dosyadan büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan kesinleşmiş 13 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Z.Ç yakalandı.

Yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.