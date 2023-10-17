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        Afyonkarahisar'da aranan 2 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:41
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        Afyonkarahisar'da aranan 2 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

        Dinar ilçesi Göçerli köyünde jandarmanın saha çalışması sonucunda hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 2, kasten yaralamadan 4 farklı suç kaydı ile 19 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, Göçerli köyü ile Yıprak köyü arasında arazide yakalandı.

        Çay ilçesinin, Yeşilyurt köyünde ise yine 2 ayrı dosyadan büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan kesinleşmiş 13 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Z.Ç yakalandı.

        Yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

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