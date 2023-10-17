Asker arkadaşlar 50 yıl sonra Sandıklı'da buluştu

Kayseri 479. Ulaştırma Tabur'unda 50 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında buluştu.

İstanbul'da yaşayan Mustafa Sert eski asker arkadaşlarından bazılarına sosyal medya üzerinden buldu. Bulduğu arkadaşları üzerinden birliğindeki diğer diğer arkadaşlarına ulaştı.

1973 yılında aynı tertip yaklaşık 150 kişilik grup daha sonra bir araya gelerek buluşma kararı aldı. Zaman içerisinde İzmir, Isparta, Denizli'de buluşan grup, son olarak Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında buluşma kararı aldı.

İlçeye gelerek kaplıcalarda konaklamaya başlayan grup eski askerlik anılarını yad etti.

Arkadaşlarıyla hoş vakit geçirdiklerini ifade eden Mustafa Sert, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e tesislerde kendilerini ağırladığı için teşekkür etti. ​​​​