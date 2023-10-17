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        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi açıldı

        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:50
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        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi açıldı
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        Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi törenle hizmete açıldı.

        Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kente kazandırılan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezinin açılışı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve il protokolü, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, engelliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

        Engelliler mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler alacak.

        Açılışta konuşan gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, gastronominin önündeki tüm engelleri kaldıran merkezin açılışının yapıldığını söyledi.

        "Bu mutfağın birçok kardeşimizin hayatına dokunmasını temenni ediyorum" diyen Vali Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

        "Eminim ki her bir kardeşimiz burada eğitim almaktan, görev üstlenmekten gurur duyacaktır. Şehrin mutfağında toplumumuzun her bir ferdinin aktif bir şekilde görev alması, şehrin gastronomi imgesini yaratırken tüm hemşerilerin bu mutfakta önlüğünü giyip hizmet etmesi, şehrin markasına büyük katkı sağlayacaktır. Burada verilecek eğitimler, gastronomi mutfağında birbirinden hamarat kardeşlerin yetişmesine kapı aralayacaktır. Aynı zamanda, bünyesinde her yaş grubundan engelli kardeşlerin istihdamını da sağlayacak bu merkez, yeni bir iş kapısı haline de gelecektir."

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'da dezavantajlı gurupların her daim yanında olduklarını söyledi.

        Engelli kardeşlerin sosyal hayata kazandırılması konusunda büyük bir gayret gösterdiklerine dikkat çeken Zeybek, "2019 yılında 31 Ekim itibarıyla gastronomi şehri ilan edildikten sonra dezavantajlı grupları da yok farz edemezdik UNESCO'nun bizden istemiş olduğu bazı şartlar vardı. O şartları yerine getirdikten sonra bu tesisi de dezavantajlı grupların, engelli kardeşlerin de sosyal hayata kazandırılması sosyal hayatın içerisinde olması yönünde bir çalışma yaptık. Türkiye'de bir ilk olan tesisin şehre kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Afyonkarahisar Milletvekillerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Öte yandan merkezin yanında bulunan park alanı da engelli vatandaşların rehabilitasyon alanı olarak hizmet verecek.

        Yapılan konuşmalar ardından merkezin açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesildi.

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