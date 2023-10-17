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        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:31
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        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde Mersin'den kiralanan bir araçla Manisa'ya düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurduğu araçta, biri organizatör olduğu belirlenen 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda yakalanan düzensiz göçmenler için başlatılan adli işlemler sürüyor.

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