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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, kentteki yatırımları gazetecilere anlattı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte yapılan yatırım ve hizmetleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:49
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, kentteki yatırımları gazetecilere anlattı
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte yapılan yatırım ve hizmetleri inceledi.

        Zeybek ve gazeteciler, belediye yatırımı projeleri olan Sahipata Spor Salonu, Halk ekmek binası, Garnizon Millet Bahçesi, Gastronomi Sokağı, Yoncaaltı çarşısı, Millet Kütüphanesi, Evlendirme binası restorasyonu, yüzme havuzu ve Saraydüzü Kamp Alanını gezdi.

        Yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projeleri gazetecilere anlatan Zeybek, "Projelerimize yönelik inceleme gezimizi tamamladık. Hizmetlerimiz Afyonkarahisar'a hayırlı olsun. Elimizden geldiği kadar, şehrimizi güzelleştirmeye ve tarihi dokusunu ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz."dedi.

        Yeni kurulan halk ekmek fabrikasında da 15 çeşit ekmek üretimi yapıldığını aktaran Zeybek, "Belediye iştiraki tüm işletmelerde ekmeklerimiz halkımıza sunuluyor. Şehrimizin farklı noktalarında da büfeler açarak hizmetimizi halkın ayağına götürmeyi hedefliyoruz. İlerleyen günler de büfe açmaya devam edeceğiz. Bölgemizde en ucuz ekmeyi 5 liradan satmaya devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

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