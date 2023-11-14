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        Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:09 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:13
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        Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        C.K. (27) idaresindeki 03 ABS 771 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        Sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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