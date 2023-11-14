Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.K. (27) idaresindeki 03 ABS 771 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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