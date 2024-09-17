Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ahmet A. idaresindeki 03 AHC 077 plakalı motosiklet, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde sürücüsü öğrenilemeyen BS-728-CF yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilkokul öğrencilerine anlamlı hediye
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ilkokul öğrencilerine anlamlı hediye
        Afyonkarahisar'da 10 metre çapında 4 metre derinliğinde obruk oluştu
        Afyonkarahisar'da 10 metre çapında 4 metre derinliğinde obruk oluştu
        Eski komandolar Afyonkarahisar'da komutanlarıyla buluşup "içtimaya" çıktı
        Eski komandolar Afyonkarahisar'da komutanlarıyla buluşup "içtimaya" çıktı
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Tedavisinin ardından tekrar cepheye...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Tedavisinin ardından tekrar cepheye...
        Afyonkarahisar'da, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren sporcula...
        Afyonkarahisar'da, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye giren sporcula...
        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu sona erdi
        Afyonkarahisar'da düzenlenen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu sona erdi