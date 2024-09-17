Sandıklı'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet A. idaresindeki 03 AHC 077 plakalı motosiklet, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde sürücüsü öğrenilemeyen BS-728-CF yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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