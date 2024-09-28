Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulca köyünde nisan ve mayısta düğünler ile eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokanları tespit etti.

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