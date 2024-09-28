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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:27
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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulca köyünde nisan ve mayısta düğünler ile eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokanları tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 2'si kurusıkı 4 tabanca, 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 şarjör, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlı hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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