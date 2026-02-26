Afyonkarahisar'da hastanede iftar ve sahurda kumanya dağıtılıyor

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin acil servisinde iftar ve sahur vakitlerinde hasta ve yakınlarına kumanya, çorba ve çay ikram ediliyor.



Başhekim Op. Dr. Osman Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin acil servisinde her gün yaklaşık 2 bin insanın sağlık hizmeti aldığını söyledi.



Hastane yönetiminin ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur vakitlerinde acil serviste şifa arayan hasta ve yakınları için kumanya ile çorba dağıtılması için karar aldığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:



"Bu insanlarımız acil servimize sağlık hizmeti almak için geliyorlar. İftar ve sahur vakitlerinde hastanemizin acil servisinde bulunan hasta ve yakınlarına ramazan ayında güzel bir dokunuş yapalım istedik. İmkanlarımız dahilinde bir kumanya menüsü hazırladık. Çorba ve çay da ikram ediyoruz. İnsanlarımız iftar ve sahur vakitlerinde aç kalmasınlar istedik."



Acar, hasta ve yakınlarından başlattıkları uygulamadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek ilerleyen yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade etti.

