        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Astronot Atasever, Bolvadin'de gençlerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:14
        Atasever, Bolvadin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "İlham Veren Adımlar Gençlik Buluşması"nda uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

        Burada yaptığı sunumda Atasever, uzay görevine hazırlanırken geçtiği eğitim süreçlerini ve mikro yerçekimi ortamında yürüttüğü bilimsel çalışmaları gençlere aktardı.

        Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hedeflerine değinen Atasever, sunumunun ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

        Programın ardından Atasever'e plaket takdimi yapıldı.

