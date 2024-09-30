Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin üçüncü günü, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile son buldu.

Katılımcılara ve davetlilere, kurulan stantlardan Afyonkarahisar'ın sucuk, patates kızartması, hamur işleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ikram edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı AA muhabirine, festivalin son gününde çok büyük coşku ve heyecan olduğunu söyledi.

Her yıl yaptıkları organizasyonlarda bir önceki yılın daha iyisini ortaya koymayı amaçladıklarını kaydeden Yiğitbaşı, "Çalışmaları bu doğrultuda götürüyoruz. Festivalin ilk günkü açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleri çok anlamlı oldu. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına girme denememiz gerçekleşti ve orada başarılı olduk." dedi. Lokumcular, esnaf, öğrenciler, hocalar ve şeflerle birlikte 114,7 metrelik kaymaklı lokum sarıldığını belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu: