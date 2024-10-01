Sinanpaşa'da devlet desteğiyle ekilen brokoli üreticinin yüzünü güldürdü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde devlet desteğiyle ekilen brokoli çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Köylere Hizmet Götürme Birliği desteğiyle Taşoluk beldesinde 3 yıldır ekimi yapılan brokoli hasadına katıldı.
Temmuz ayında ekimi yapılan brokoliler için hasat başladı.
Vali Yiğitbaşı da üreticilerle tarlaya girip yapılan hasada eşlik etti.
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