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        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:36
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        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Z.K. (65) idaresindeki 07 GRE 93 plakalı tır, Karahisar Tüneli mevkisinde M.Ö'nün (31) kullandığı 03 AEB 772 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü M.Ö. ile beraberindeki H.Ö (23) ve H.S.Ö. (1) Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        M.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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