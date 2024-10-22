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        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp yaptı

        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:48
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        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp yaptı
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        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp gerçekleştirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Sultandağı Gençlik Kampına Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 200 otizmli ve ailesi, 18-21 Ekim'de keyifli zaman geçirdi.

        Kampta gençler, aileleriyle çeşitli spor aktiviteleri, sanatsal etkinlikler ve sosyal beceri geliştirme programlarına katıldı.

        Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, yaptığı açıklamada, otizmli gençlerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

        Bu kampların otizmli gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeleri, kendilerine olan güvenlerini artırmaları ve toplumla daha güçlü bağlar kurmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Kavas, "Aileler ve gençler için unutulmaz anılarla dolu bir deneyim oldu. Bu tür projeler, uzun vadede otizm farkındalığını artıracak ve toplumda daha fazla kabul görmelerine yardımcı olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığına, bu organizasyona verdikleri değerli destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Kavas, aynı tarihte Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan kampa, yaklaşık 250 otizmli ve ailesinin katıldığını kaydetti.

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