Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

        Araçta 4 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi, S.Ö, Y.İ. ve M.B. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Y.İ. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok

        Benzer Haberler

        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp yaptı
        Ulusal Otizm Konfederasyonu üyeleri, Afyonkarahisar ve Mersin'de kamp yaptı
        Afyonkarahisar'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı
        Kayıp şehir Puruşhanda'nın arandığı kazıda tahıl silosu ile iki mühür baskı...
        Kayıp şehir Puruşhanda'nın arandığı kazıda tahıl silosu ile iki mühür baskı...
        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yar...
        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yar...
        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi öl...
        Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi öl...
        Afyonkarahisar'da motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı