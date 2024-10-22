Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Araçta 4 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi, S.Ö, Y.İ. ve M.B. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Y.İ. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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