Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı
Afyonkarahisar'da indikleri şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da indikleri şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.
F.T. (19) idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada araçtan inen Irak uyruklu N.I.M. (52) ile S.K.Y'ye (67) çarptı.
Kazada yaralanan iki kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadınların hayati tehlikesinin bulunduğu, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi.
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