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        Afyonkarahisar'da AFAD gönüllüleri buluştu

        Afyonkarahisar'da "AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:43
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        Afyonkarahisar'da AFAD gönüllüleri buluştu
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        Afyonkarahisar'da "AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD) tarafından Devlet Parkı'nda düzenlenen etkinlik, kahvaltı programıyla başladı.

        AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.

        Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 bin civarında AFAD gönüllüsü bulunduğunu dile getiren Altunbulak, "AFAD, bir aile. Afet risklerini azaltabilmek adına ülkemizde çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada, AFAD gönüllerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah, güzel anılarla buradan ayrılırız." dedi.

        Çadır kurma yarışı, futbol, voleybol, ip çekme ve oryantring oyunları oynandı.

        Etkinlik, gönüllülere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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