Afyonkarahisar'da AFAD gönüllüleri buluştu

Afyonkarahisar'da "AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD) tarafından Devlet Parkı'nda düzenlenen etkinlik, kahvaltı programıyla başladı.

AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 bin civarında AFAD gönüllüsü bulunduğunu dile getiren Altunbulak, "AFAD, bir aile. Afet risklerini azaltabilmek adına ülkemizde çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada, AFAD gönüllerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah, güzel anılarla buradan ayrılırız." dedi.