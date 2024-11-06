Afyonkarahisar asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

AFYONKARAHİSAR(AA- Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte bir aylık dönemde bin 856 asayiş olayının meydana geldiğini ve bunun yüzde 92'sinin aydınlatıldığını belirtti.

Yiğitbaşı, il genelinde asayiş ve huzurun temini noktasında 10 ekim 6 kasım tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile basın mensuplarını bilgilendiren Vali Yiğitbaşı, Eber Gölü'nün Türkiye'nin 12. büyük gölü olduğunu kaydetti.

İçerisinde 146 kuş türü bulunan gölün, çeşitli endemik bitki türleri ve biyoçeşitliliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Eber Gölü'nü yakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için kolluk birimlerince yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bahse konu şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı istihbarat faaliyetleri aralıksız devam etmektedir ve tespit edildiğinde en ağır şekilde hesabının sorulacağı vatandaşlar tarafından bilinmelidir. Yangınların bundan sonra engellenmesi maksadıyla asayiş ile çevre ve doğal hayatı koruma timlerimiz tarafından günlük devriye faaliyetleri arttırılmış, drone ile havadan kontrol faaliyetlerine başlanılmış, trafik ekiplerimizce de yol kontrol faaliyetleri o bölgeye yoğunlaştırılmıştır. Yangın riski ortadan kalkıncaya ve şüpheliler yakalanıncaya kadar vatandaşların bölgeye giriş ve çıkışları yasaklanmış olup bu yasağa uymayanlar ile ilgili olarak idari yaptırımlarımız devam edecektir."