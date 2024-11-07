Yazar Hayati İnanç, Dazkırı'da söyleşi programına katıldı
Yazar Hayati İnanç, Dazkırı ilçesinde düzenlenen söyleşi programına katıldı.
Yazar Hayati İnanç, Dazkırı ilçesinde düzenlenen söyleşi programına katıldı.
İlçe Müftülüğünün başlattığı "Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa konuk olan İnanç'ın "Derdimiz aile" söyleşisine ilçe sakinleri ilgi gösterdi.
İnanç, söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.
Programa, Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Söyleşi sonrası İnanç'a günün anısında hediye takdim edildi.
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