Yazar Hayati İnanç, Dazkırı'da söyleşi programına katıldı

Programa, Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftülüğünün başlattığı "Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa konuk olan İnanç'ın "Derdimiz aile" söyleşisine ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

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