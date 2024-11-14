Afyonkarahisar'da koruyucu aileler ziyaret ediliyor

Afyonkarahisar'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu ailelere ziyaretler gerçekleştiriliyor.

İl Müdürü Bilal Erdoğan, Afyonkarahisar'da 3 ay önce koruyucu aile olan çiftin evine misafir oldu.

Çiftle bir süre sohbet eden Erdoğan, her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. Bu düşünceyle yola çıkan koruyucu ailemize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir bebek özleminde aile şefkatini arayan vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüze kahveye davet ediyoruz."ifadesini kullandı.