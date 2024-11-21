GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında 1 kişi öldü, 17 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi dumandan etkilendi.

Merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda kömür sobasından perdelere ve masa örtülerine kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Restorandaki 17 kişinin dumandan etkilendiğini ve ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldığını belirten Yiğitbaşı, "İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre ne yazık ki içeride hayatını kaybeden vatandaşımız var. Can kaybı olduğu için üzgünüz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde Cumhuriyet savcımız soruşturmayı yapmak üzere çalışmalarına başladı."