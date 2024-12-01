Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, kent merkezinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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