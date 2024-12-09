Sandıklı Kaymakamı Çengel, evi yanan aileyi ziyaret etti

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve beraberindekiler Çiğiltepe köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Çengel, ailelere, yangının yaralarının hızlı bir şekilde sarılması için devletin yanlarında olduğunu söyledi.

Ailenin barınma ihtiyacının şu an için Öğretmen Evinde karşılandığını ifade eden Çengel, köyde ailenin kalabileceği uygun yer için bir araştırma yapıldığını belirterek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.