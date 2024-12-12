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        Afyonkarahisar'da iki kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:23
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        Afyonkarahisar'da iki kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Musa E, idaresindeki 42 AJJ 103 plakalı kamyon, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Ali Kaleli Kavşağı'nda Mustafa Y'nin kullandığı 42 AED 101 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada, yaralanan Musa E, kamyonda sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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