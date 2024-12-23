Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor

        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler, ergoterapist eşliğinde denge ve dikkat sporları yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler ergoterapist eşliğinde spor yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da otizmli bireyler, ergoterapist eşliğinde denge ve dikkat sporları yapıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan otizmli çocukların ergoterapist eşliğinde sportif aktiviteler yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, "Otizmli bireyler, sportif etkinliler sayesinde hem duyu bütünleme odalarında duyu seansları yapıyor hem de denge ve dikkat sporları yaparak bedensel ve bilişsel gelişimlerini güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"

        Benzer Haberler

        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yarala...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Afyonkarahisar'da teşkilat mensupları...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş