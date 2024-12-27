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        Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:24
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        Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.G. (27) idaresindeki 06 EKY 378 plakalı kamyonet, Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı 06 DNS 716 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki M.A, Y.S. ile İ.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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