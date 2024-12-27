Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.G. (27) idaresindeki 06 EKY 378 plakalı kamyonet, Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı 06 DNS 716 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki M.A, Y.S. ile İ.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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