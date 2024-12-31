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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 46 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 13 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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