Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 . Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı mevkisinde koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

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