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        Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:54
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        Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 . Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı mevkisinde koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye, idari para cezası uyguladı.

        Avcılıkta kullanılan 4 tüfek ise muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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