Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası uygulandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak avcılık yapan 4 kişiye, idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5 . Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler Barajı mevkisinde koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 4 kişiye, idari para cezası uyguladı.
Avcılıkta kullanılan 4 tüfek ise muhafaza altına alındı.
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