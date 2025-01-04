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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:33
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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi içinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, incelediği iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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