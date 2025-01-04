Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Polis ekipleri, incelediği iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesti.

Afyonkarahisar'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

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