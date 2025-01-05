Afyonkarahisar'da 980 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde şüpheli birinin içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ve salça üreterek satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.

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