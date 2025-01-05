Afyonkarahisar'da 980 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 980 tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da 980 tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesinde şüpheli birinin içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ve salça üreterek satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphelinin kullandığı araç durduruldu.
Yapılan aramada, 196 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 980 litre zeytinyağı, 27 adet 20 kilogramlık kovalarda toplam 540 kilogram sahte salça ele geçirildi.
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