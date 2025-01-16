Evde sabun ve çorap paketleme işi ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
İnternetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı vererek Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde 30 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İnternetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı vererek Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde 30 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine internetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 30 kişiyi 2 milyon 750 bin lira dolandırdıkları belirlenen 3 kişiyi Erzurum ve Osmaniye'deki adreslerinde gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'a getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken biri serbest bırakıldı.
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