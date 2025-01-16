Evde sabun ve çorap paketleme işi ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, 30 kişiyi 2 milyon 750 bin lira dolandırdıkları belirlenen 3 kişiyi Erzurum ve Osmaniye'deki adreslerinde gözaltına aldı.

İnternetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı vererek Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde 30 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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