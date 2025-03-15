Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
R.K, (76) idaresindeki 26 DY 680 plakalı otomobil, Muratkoru köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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