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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:57
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        R.K, (76) idaresindeki 26 DY 680 plakalı otomobil, Muratkoru köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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