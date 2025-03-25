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        Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da ikiz plaka kullandığı belirlenen minibüs sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:02
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        Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da ikiz plaka kullandığı belirlenen minibüs sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden yapılan denetimde, bir minibüsün ikiz plaka kullandığını tespit etti.

        Ekipleri, kent merkezinde durdurduğu minibüslerin birinin şase kontrolünde trafikten men edilmiş, olduğunu belirledi.

        Aynı plakalarla iki minibüs kullanan A.S'ye 55 bin 569 lira ceza kesildi, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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