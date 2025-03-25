Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi

Aynı plakalarla iki minibüs kullanan A.S'ye 55 bin 569 lira ceza kesildi, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden yapılan denetimde, bir minibüsün ikiz plaka kullandığını tespit etti.

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