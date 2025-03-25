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        Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:58
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        Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.K. Çayırbağ beldesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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