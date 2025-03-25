Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.K. Çayırbağ beldesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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