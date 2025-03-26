Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 70 hükümlüye bağımlılık eğitimi verildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yeşilay Şubesi tarafından 70 hükümlüye bağımlılık konusunda eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 70 hükümlüye bağımlılık eğitimi verildi
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yeşilay Şubesi tarafından 70 hükümlüye bağımlılık konusunda eğitim düzenlendi.

        İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonundaki bağımlılık eğitimine 70 hükümlü ile kurum çalışanları katıldı.

        Yeşilay Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, kurum çalışanlarının Afyonkarahisar'daki Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile cezaevlerine düzenli aralıklarla ziyarette bulunduğunu belirtti.

        Uzman personel tarafından Bolvadin ilçesindeki kapalı cezaevi ile denetimli serbestlik müdürlüğündeki hükümlüler ile personele bağımlılık konusunda eğitim düzenlendiğini aktaran Kavas, "Eğitimde 70 hükümlüye, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Kurum personeline de bağımlıya yaklaşım konusunda bilgilendirme yapıldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!

        Benzer Haberler

        Termal tesislerde 9 günlük tatil rezervasyonunda yüzde 80 doluluğa ulaşıldı
        Termal tesislerde 9 günlük tatil rezervasyonunda yüzde 80 doluluğa ulaşıldı
        Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da AK Partili meclis üyeleri, belediye iştirakinin arsa satı...
        Afyonkarahisar'da AK Partili meclis üyeleri, belediye iştirakinin arsa satı...
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi liselerde bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi liselerde bağımlılık eğitimlerini sürdürüyor
        Afyonkarahisar'da termal turizm bayram ve ara tatille hareketlenecek
        Afyonkarahisar'da termal turizm bayram ve ara tatille hareketlenecek