Afyonkarahisar'da 70 hükümlüye bağımlılık eğitimi verildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Yeşilay Şubesi tarafından 70 hükümlüye bağımlılık konusunda eğitim düzenlendi.

İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonundaki bağımlılık eğitimine 70 hükümlü ile kurum çalışanları katıldı.

Yeşilay Şube Başkanı Arif Kavas, yaptığı açıklamada, kurum çalışanlarının Afyonkarahisar'daki Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ile cezaevlerine düzenli aralıklarla ziyarette bulunduğunu belirtti.

Uzman personel tarafından Bolvadin ilçesindeki kapalı cezaevi ile denetimli serbestlik müdürlüğündeki hükümlüler ile personele bağımlılık konusunda eğitim düzenlendiğini aktaran Kavas, "Eğitimde 70 hükümlüye, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Kurum personeline de bağımlıya yaklaşım konusunda bilgilendirme yapıldı." ifadesini kullandı.