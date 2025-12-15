Afyonkarahisar'da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı bir köyde iki ay süren takip neticesinde "kaçak akaryakıt üretim tesisi" olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
