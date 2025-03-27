Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, 585 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete, bir miktar uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, Otogar ile Eskişehir yolu ve Dinar ilçesindeki uygulama noktalarında durdurduğu 3 otomobil içerisinde arama yaptı.

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