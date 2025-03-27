Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Otogar ile Eskişehir yolu ve Dinar ilçesindeki uygulama noktalarında durdurduğu 3 otomobil içerisinde arama yaptı.
Aramalarda, 585 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete, bir miktar uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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