Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.A. (39) idaresindeki 09 BP 305 plakalı otomobil, ilçenin Karabedir köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan N.A. (84) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü C.A. hastaneye kaldırıldı.
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