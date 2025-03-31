Bayatlı şair Mehmet Aydın'ın ismi bir caddeye verildi
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye meclisi kararıyla şair ve yazar Mehmet Aydın'ın ismi yeni yapılan TOKİ konutlarındaki caddeye veridi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye meclisi kararıyla şair ve yazar Mehmet Aydın'ın ismi yeni yapılan TOKİ konutlarındaki caddeye veridi.
Mehmet Aydın uzun yıllar çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı.
Bilkent Üniversitesinde de öğretim üyeliği yapan Aydın'ın ölümü sonrası Bayat Belediyesince ismi caddeye verildi.
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