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        Afyonkarahisar'da "1 kural bir ömür" kampanyasında 5 afişin dönüşümlü olarak yansıtılması yapıldı

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı trafik Jandarması timleri tarafından "1 kural bir ömür" kampanyası kapsamında, Bolvadin-Emirdağ-Çay kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonlarına ait dijital bilboardlarda 5 afişin dönüşümlü olarak yansıtılması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:52
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        Afyonkarahisar'da "1 kural bir ömür" kampanyasında 5 afişin dönüşümlü olarak yansıtılması yapıldı
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı trafik Jandarması timleri tarafından "1 kural bir ömür" kampanyası kapsamında, Bolvadin-Emirdağ-Çay kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonlarına ait dijital bilboardlarda 5 afişin dönüşümlü olarak yansıtılması yapıldı.

        Denetim ve uygulamalarda bölgede seyahat eden motosiklet kullanıcılarına bilgilendirme kapsamında toplam 16 motosiklet kullanıcısına genel trafik kuralları anlatıldı, güvenli motosiklet sürüşü ile ilgili bilgilendirme yapılarak, kask dağıtımı yapıldı.

        26 Mart 2025'ten itibaren bayram tedbirleri kapsamında jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki kara yolları üzerinde bulunan üst geçit ve köprüler üzerine, Tüvtürk İstasyonlarına, belediyelere ait bina ve dijital ekranlara, akaryakıt istasyonları, kahveler ve vatandaşların yoğun olduğu kamuya açık alanlara "1 kural bir ömür" temalı görsellerin yayınlanması ve asılması sağlandı.

        İcra edilen faaliyetlerde "1 kural bir ömür" temalı 600 broşür dağıtımı yapılarak, 100 afiş, 8 branda asıldı.

        Lise ve yüksek öğretimi devam eden 347 öğrenci ile 552 motosiklet kullanıcısına trafik kuralları anlatıldı, motosiklet ekipmanlarından kask, eldiven, diz, dirsek koruyucusunun önemi hakkında bilgiler verildi.

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