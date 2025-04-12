Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi

Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde durdurulan şüphelinin aracında 2 bin 910 kilogram içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin sağlıksız, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünü satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.