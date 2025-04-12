Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin sağlıksız, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünü satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde durdurulan şüphelinin aracında 2 bin 910 kilogram içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk ele geçirdi.
Gıdalara el konuldu, şüpheliye 210 bin 622 lira idari para cezası kesildi.
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