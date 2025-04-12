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        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:16
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        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan kişiye 210 bin lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin sağlıksız, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünü satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Sinanpaşa ilçesinde durdurulan şüphelinin aracında 2 bin 910 kilogram içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk ele geçirdi.

        Gıdalara el konuldu, şüpheliye 210 bin 622 lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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